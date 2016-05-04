Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Погребняк и Губочан больше не сыграют в этом сезоне

    Нападающий «Динамо» Павел Погребняк и защитник московского клуба Томаш Губочан, вероятно, не помогут своей команде в оставшихся матчах этого сезона.

    Сообщается, что Губочан повредил пятку в матче 25-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:1) и в связи с этим может не поехать со сборной Словакии на чемпионат Европы.

    Что касается Погребняка, то он получил надрыв икроножоной мышцы в матче 26-го тура против «Амкара». Напомним, в той игре форвард «Динамо» был заменен уже на пятой минуте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.05.2016 19:25
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 5 мая 2016, 08:57

      Травма Погребняка - большой плюс для Динамо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 4 мая 2016, 22:48

      Губочана жаль а от Погребняка в любом случае толку мало

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 мая 2016, 21:23

      Как в песне)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 4 мая 2016, 19:44

      *Пять минут*-вот предел возможностей не стареющего душой вытирана(от слова вытирать, полировать лавку)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11