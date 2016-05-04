Самсонов: «Ротенберг – колоссальный трудоголик»

Бывший игрок «Краснодара» Олег Самсонов рассказал об отношении к защитнику «Ростова» Борису Ротенбергу.

«Во-первых, это колоссальный трудоголик. Таких, как он, на самом деле, откровенно могу сказать, очень мало как в плане футбола, отношения к спорту, так и в плане отношения к жизни.

Если бы у кого-то из футболистов была бы такая же ситуация – откровенно могу сказать, я бы тоже пользовался [тем, что отец помогает команде деньгами]. Естественно – почему нет? Тем более учитывая, сколько он работает, тренируется…

Согласен, что хороший парень – это не профессия. Но по своему опыту в Премьер-лиге могу сказать, что есть много людей, которых проталкивают агенты. Но у этих игроков не такое отношение к футболу, что у Бори. Вот и вся разница. Поэтому ситуация с Борисом – абсолютно нормальная, это моя позиция.

Это абсолютно простой парень, который так же может ездить на метро и зайти в Макдоналдс – обычный парень, как и все мы», – рассказал хавбек.