Мартино: «Месси будет в расположении национальной команды на Кубке Америки»

Главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино подтвердил информацию о том, что нападающий команды Лионель Месси сыграет в матчах Кубка Америки.

Напомним, что футболист «Барселоны» должен дать показания в суде, но это не должно помешать ему сыграть на турнире.

«Месси будет в расположении национальной команды, а после этого совершит поездку для дачи показаний. Это вопрос, на который не могли повлиять ни он, ни задействованные в этом люди. 2 июня он должен дать показания, но до этого должен быть с нами», — сказал наставник.