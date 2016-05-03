Игонин: «Виллаш-Боашу не важны призы, которые он завоюет с «Зенитом» в последнем сезоне»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о возможном уходе с поста главного тренера сине-бело-голубых португальского специалиста Андре Виллаш-Боаша.

«Если мы говорим о тренере, то он еще в начале сезона заявил, что покинет «Зенит» после этого года. С тех пор я лично считаю, что он просто доигрывает сезон. Для меня неприемлемо, когда заранее объявляется об уходе тренера. В связи с этим, призы и награды, которые он получает в течение своего последнего сезона, как мне кажется, ему не очень важны. Он собирает все, что успел и просто уезжает домой», – сказал Игонин.