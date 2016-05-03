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    Самсонов: «Зарплату Аршавина в «Зените» счетная машинка считала минут 10»

    Бывший полузащитник «Зенита» Олег Самсонов вспомнил, как был впечатлен зарплатой экс-партнера по команде Андрея Аршавина.

    «Мне 18 лет, только подписал контракт с «Зенитом». Только пришла первая зарплата. Тогда никаких карточек не было. Мы собрались с ребятами, пришли в бухгалтерию. Сидим, ждем. Заходит Аршавин. Мы слышим звук счетной машинки. И так минут 10, мы уже устали сидеть. Потом захожу я. Пересчет моей зарплаты занял пару секунд», – отметил Самсонов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.05.2016 22:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 мая 2016, 09:55

      А мою зарплату машинка выкидывает и пищит-" Положите деньги" ))))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +628

      somn 4 мая 2016, 07:09

      Самсоныч, считать чужие деньги не к лицу.

      0
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      Рейтинг: +30

      sebp05 4 мая 2016, 01:10

      Бабки, бабки, бабки. Был бы игроком, в хорошем смысле слова, выступал бы в "Краснодаре"(или где-то ещё) и бед не знал. Просто не хочется верить, что кроме Бори Ротенберга все играют за деньги, уж простите мою наивность
      а так, как уже было сказано ниже - то что позволено Юпитеру, не позволено быку: где ты, и где Шава в тот период

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 4 мая 2016, 01:02

      Шавке мелочью насыпали просто.

      3
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 3 мая 2016, 22:12

      Купюры тогда были и 5 рублевые и 10 рулевые.

      4
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