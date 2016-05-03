Самсонов: «Зарплату Аршавина в «Зените» счетная машинка считала минут 10»

Бывший полузащитник «Зенита» Олег Самсонов вспомнил, как был впечатлен зарплатой экс-партнера по команде Андрея Аршавина.

«Мне 18 лет, только подписал контракт с «Зенитом». Только пришла первая зарплата. Тогда никаких карточек не было. Мы собрались с ребятами, пришли в бухгалтерию. Сидим, ждем. Заходит Аршавин. Мы слышим звук счетной машинки. И так минут 10, мы уже устали сидеть. Потом захожу я. Пересчет моей зарплаты занял пару секунд», – отметил Самсонов.