Карасев рассудит встречу «Спартак» – «Динамо»

Назначены арбитры на матчи 26-го тура российской Премьер-лиги. Центральный поединок между «Спартаком» и «Динамо» доверено обслуживать Сергею Карасеву.

6 мая, пятница

«Крылья Советов» – «Уфа»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор); инспектор – Игорь Захаров (Москва).

«Ростов» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); инспектор – Станислав Сухина (Малаховка).

7 мая, суббота

ЦСКА – «Терек»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

«Анжи» – «Зенит»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Алексей Воронцов (Ярославль); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

«Кубань» – «Мордовия»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

8 мая, воскресенье

«Рубин» – «Краснодар»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Адлан Хатуев (Грозный); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Амкар» – «Урал»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

«Спартак» – «Динамо»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Николай Голубев (Санкт-Петербург), Тихон Калугин (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).