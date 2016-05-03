Фабрегас: «Второй тайм получился для «Челси» фантастическим»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас сравнил матч с «Тоттенхэмом» в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги со всем сезоном своей команды.

«Второй тайм получился для «Челси» фантастическим. А этот матч можно назвать отражением всего сезона: первый тайм, как и первую часть чемпионата, мы провели плохо, но потом заметно прибавили.

«Тоттенхэм» забил два мяча по причине того, что мы плохо действовали в обороне. Но, считаю, что мы владели преимуществом на протяжении большего игрового времени», – приводит слова Фабрегаса BBC.

Напомним, что матч «Челси» – «Тоттенхэм» закончился со счетом 2:2.