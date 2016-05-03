Варди: «Самое большое достижение в истории великого клуба»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди поделился эмоциями от победы в чемпионате Англии.

«Это невероятное чувство, никогда не испытывал ничего подобного. Мы цеплялись за АПЛ в прошлом сезоне, а в субботу мы поднимем трофей. Это дает представление о том, сколько сил было вложено в этот сезон каждым игроком и членом тренерского штаба.

Это самое большое достижение в истории великого клуба, для всех нас почетно быть частью этого. Я особенно рад тому, что мы победили именно с этими парнями. Каждая минута тяжелой работы на тренировках стоила этого момента», – сказал Варди.