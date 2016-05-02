Журналисты признали Варди лучшим игроком сезона в АПЛ

Нападающий «Лестера» Джейми Варди был признан Ассоциацией футбольных журналистов Англии лучшим игроком нынешнего сезона. Отметим, что второе и третье место заняли одноклубники форварда Рияд Марез и Н'Голо Канте.

«Это большая честь для меня – получить такую престижную награду. Спасибо Ассоциации футбольных журналистов и тем, кто голосовал за меня. Я также благодарю товарищей по команде, которые являются причиной моих успехов. Это был удивительный сезон для «Лестера». Спасибо главному тренеру, всем сотрудникам и болельщикам за их поддержку», – сказал Варди.