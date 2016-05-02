Коул получил две желтые карточки в матче с «Канзас Сити» за 30 секунд

Защитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Эшли Коул сильно подвел свою команду в матче против «Канзас Сити» в рамках регулярного чемпионата МЛС, который завершился ничьей (1:1).

Сначала 35-летний футболист получил предупреждение за затяжку времени, а уже спустя 32 секунды увидел вторую желтую карточку за фол на игроке соперника, после чего отправился отдыхать в раздевалку.

Отметим, что Коул выступает за свой клуб с января месяца.