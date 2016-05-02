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    Коул получил две желтые карточки в матче с «Канзас Сити» за 30 секунд

    Защитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Эшли Коул сильно подвел свою команду в матче против «Канзас Сити» в рамках регулярного чемпионата МЛС, который завершился ничьей (1:1).

    Сначала 35-летний футболист получил предупреждение за затяжку времени, а уже спустя 32 секунды увидел вторую желтую карточку за фол на игроке соперника, после чего отправился отдыхать в раздевалку.

    Отметим, что Коул выступает за свой клуб с января месяца.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2016 12:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 2 мая 2016, 13:07

      "..35-летний футболист получил повреждение за затяжку времени.." вот подобные статьи на мобильнике с т9 печатаются что ли? и куча опечаток постоянно в текстах. если работаете,то делайте свою работу хорошо.

      5
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Анатоль1976 2 мая 2016, 14:58

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      -2
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