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    Блинд: «В «Спартаке» Промес добился прогресса и уже является одним из лучших игроков РФПЛ»

    Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд доволен выступлением полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в чемпионате России. Напомним, что 24-летний форвард провел в этом розыгрыше РФПЛ 26 матчей, в которых забил 14 голов.

    «Мы очень довольны работой Квинси. Я уверен, что он собирается стать важным игроком для нас в будущем. Он достиг значительного прогресса в «Спартаке». В России он играет на более высоком уровне, чем в голландской лиге. Теперь ему удается быть одним из лучших игроков в чемпионате России.

    Оставаться ли ему в России в дальнейшем? Решение полностью за ним. Все, что я могу сказать, что российская лига является, на мой взгляд, хорошей лигой. Он должен быть осторожным и хорошо продумать свой выбор. Квинси должен решить, что ему лучше подходит», – отметил Блинд.

    Источник: ТАСС

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    02.05.2016 09:44
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 2 мая 2016, 13:03

      когда действительно поднимется на более высокий уровень, то покинет Россию! Зачем ему прозябать в РФПЛ?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 2 мая 2016, 12:34

      Попадать по воротам научился бы

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      rjj 2 мая 2016, 12:28

      Еще сезон и уйдет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Qqrza 2 мая 2016, 11:31

      Хоть что-то хорошее в спартаке))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      westerose 2 мая 2016, 10:29

      Класс

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 мая 2016, 10:28

      Несмотря на желчь ниже высказавшихся,для нас он один из лучших.

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 2 мая 2016, 10:15

      Но два 100%гола в игре с ЛОКО не забил. Вопросов по игре не было бы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 2 мая 2016, 09:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      уже пора сваливать

      -6
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