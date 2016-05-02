Венгер: «К сожалению, в этом сезоне мне не удалось осчастливить болельщиков «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отреагировал на акцию болельщиков в матче с «Норвичем», которые призывали французского специалиста покинуть лондонский клуб.

«Уверен, что смогу справиться с критикой фанатов. Давно смирился с тем фактом, что всегда найдется тот, кто будет недоволен моей работой. Критика – неотъемлемая часть футбола, поскольку за этим видом спорта следят миллионы людей.

Я полностью отдаю себя «Арсеналу». Всегда хочу сделать команду лучше и порадовать болельщиков. К сожалению, в этом сезоне мне не удалось их осчастливить», – сказал Венгер.