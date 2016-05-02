Шалимов: «Партнеры стали отдавать Смолову больше передач»

Тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказал мнение об успешной игре нападающего «быков» Федора Смолова в нынешнем сезоне РФПЛ. Напомним, что российский форвард на данный момент забил 16 голов и возглавляет гонку бомбардиров.

«Последние игры Смолов выступает центральным нападающим, правильно открывается, партнеры больше стали на него смотреть и делать передачи. При потере мяча он агрессивно вступает в отбор, отбирает мячи – он постоянно в тонусе.

Мастерство у него есть, благодаря всему этому он использует моменты и забивает», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».