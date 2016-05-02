Бубнов: «С Ротенбергом «Ростов» играет практически вдесятером, но Бердыев упорно ставит его в состав»

Футбольный эксперт Александр Бубнов подверг критике игру защитника «Ростова» Бориса Ротенберга, отметив, что футболист практически не участвует в атаках донской команды.

«В «Рубине» у Бердыева был другой ресурс и иной подбор игроков. Кстати, не было Ротенберга. Мне непонятно, почему он упорно ставит его в состав. Они ведь практически вдесятером играют – Ротенберг в атаках не участвует. А вот когда на флангах действуют Кудряшов и Калачев, то возникает сразу иная ситуация», – сказал Бубнов.