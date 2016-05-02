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  • Бубнов: «С Ротенбергом «Ростов» играет практически вдесятером, но Бердыев упорно ставит его в состав»

Бубнов: «С Ротенбергом «Ростов» играет практически вдесятером, но Бердыев упорно ставит его в состав»

2 мая 2016, 01:40
11

Футбольный эксперт Александр Бубнов подверг критике игру защитника «Ростова» Бориса Ротенберга, отметив, что футболист практически не участвует в атаках донской команды.

«В «Рубине» у Бердыева был другой ресурс и иной подбор игроков. Кстати, не было Ротенберга. Мне непонятно, почему он упорно ставит его в состав. Они ведь практически вдесятером играют – Ротенберг в атаках не участвует. А вот когда на флангах действуют Кудряшов и Калачев, то возникает сразу иная ситуация», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Ростов Ротенберг Борис Бердыев Курбан
Комментарии (11)
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арейская
1462145863
Тот случай, когда хочется согласиться с Бубновым, мне тоже не понятно, почему Ротенберг в стартовом составе, а Калачев на скамейке
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Медвепут великий
1462161457
Наверное, что то с этого имеет.Какую то денюжку
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serhz
1462167052
Папа сказал -вот и ставят, должен же ребёнок хоть чем то заниматься
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aurora5858
1462173457
Хороший игрок- Бубнов не прав
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андрей андреев
1462181669
Как дети....А деньги откуда? Задолжности были офуеть какие ..
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jinhae
1462185587
в любом случае это лучше чем банкротство или вылет в фнл, а игрок не самый ужасный
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splint1989
1462218917
Очередной бред от Бубнова... Недоэксперт
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андрей андреев
1462258049
Фиг с ним Ротенбергом,нафига от Бухарика ставит? Наверное по привычке..
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