Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игонин: «Из-за нехватки Вернблума ЦСКА потеряет больше, чем «Зенит» без Данни»

    Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин накануне финала Кубка России между сине-бело-голубыми и ЦСКА поделился мнением о кадровой ситуации в обеих командах. Отметим, что полузащитник петербуржцев Данни пропустит игру из-за травмы, а хавбек армейцев Понтус Вернблум – по причине дисквалификации.

    «Травма Данни? ЦСКА теряет больше из-за нехватки Вернблума. Все-таки скамейка у них слабее. В кубковых матчах очень важно не пропустить гол, а Вернблум во многом определяющий игрок для обороны армейцев. Это серьезная потеря», – сказал Игонин.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2016 22:37
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +192

      LINED 2 мая 2016, 11:39

      Не логично. Почему перед финалом дисквалификации не анулируваются?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos 2 мая 2016, 05:03

      Зеня победит

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 2 мая 2016, 01:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Разгром ЦСКА, дело времени.

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 2 мая 2016, 01:18

      Слуцкий всё порешает!!!....Верим в вас!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      lex_ex 2 мая 2016, 01:00

      потеря большая

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 2 мая 2016, 00:08

      Игра покажет...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 1 мая 2016, 23:45

      в европе очень часто центральные защитники в конце карьеры играют в опорной зоне и очень успешно кстати говоря =)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 1 мая 2016, 23:44

      ну цауня если в форме может на игру собраться, довольно таки работоспособный игрок. а вообще можно в опорную зону без проблем игнашевича поставить он техничный с пасом...ну и как защитник гуд....а в центр братьев....ну или кого то из братьев поставить в опорную зону =)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11