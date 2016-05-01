Суркис: «Ярмоленко хорошо проведет Евро-2016, после чего я отпущу его в топ-клуб»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис дал понять, что готов отпустить полузащитника команды Андрея Ярмоленко в большой европейский клуб.

«Предлагаю все разговоры о трансфере Ярмоленко вести после окончания чемпионата Европы, на котором, я уверен, он покажет себя во всей красе. Андрею уже 26 лет, поэтому единственным вариантом продолжения карьеры для него должен быть топ-клуб», – сказал Суркис.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел в составе «Динамо» 33 матча, в которых забил 19 голов и сделал 13 результативных передач.