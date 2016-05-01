Билич: «В следующем сезоне «Вест Хэм» будет еще сильнее»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич выразил уверенность, что успешное выступление «молотобойцев» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги – не предел для его команды.

«В следующем сезоне мы сможем достойно бороться с большими клубами за участие в еврокубках. Мы уже сейчас делаем это, но в следующем розыгрыше наша команда будет еще сильнее», – сказал Билич.

Напомним, что за два тура до окончания АПЛ «Вест Хэм» имеет в своем активе 59 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице.