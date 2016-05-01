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    МЛС. «Реал Солт Лейк» обыграл «Хьюстон» благодаря голу Мовсисяна и другие результаты

    Подошли к концу три матча регулярного чемпионата МЛС. Бывший форвард «Спартака» Юра Мовсисян принес победу «Реалу Солт-Лейк» над «Хьюстоном», «Чикаго» на своем поле сыграл вничью с «Ди Си Юнайтед», «Нью-Инглэнд» разошелся миром с «Орландо Сити».

    МЛС. Регулярный чемпионат

    Чикаго – Ди Си Юнайтед – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кэмпбелл, 41; 1:1 – Нярко, 64.

    Нью Инглэнд – Орландо Сити – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Фагундес, 7; 1:1 – Молино, 30; 2:1 – Агудело, 71; 2:2 – Ривас, 90.

    Реал Солт-Лейк – Хьюстон – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Миранда, 54; 1:1 – Аллен, 62; 2:1 – Мовсисян, 70.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2016 06:45
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