Пименов: «Локомотиву следовало играть в два форварда в матче со «Спартаком»

Руслан забил за карьеру чуть больше 20 голов, завершил карьеру в 29 лет, а теперь отъелся и выступает в качестве "эксперта" на тв. И ладно если бы делал это интересно, а то по степени занудства ему только с Орловым матчи комментировать. Извините, но его мнение не авторитетно вообще, даже если звучат правильные вещи.
Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов назвал возможные причины, по которым «железнодорожники» уступили «Спартаку» в матче 26-го тура РФПЛ.
«По большому счету, игра у «Локомотива» не получилась. Не хватало командной скорости. Игра шла до гола, так оно и получилось. «Локомотив» пропустил первым и в итоге потерпел поражение.
У «железнодорожников» было мало игроков в атаке. На острие был только один Шкулетич, надо было раньше выпускать Хенти. Возможно, стоило сыграть с двумя форвардами. Хенти способен добавить игре скорости», – отметил Пименов.