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    Пименов: «Локомотиву следовало играть в два форварда в матче со «Спартаком»

    Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов назвал возможные причины, по которым «железнодорожники» уступили «Спартаку» в матче 26-го тура РФПЛ.

    «По большому счету, игра у «Локомотива» не получилась. Не хватало командной скорости. Игра шла до гола, так оно и получилось. «Локомотив» пропустил первым и в итоге потерпел поражение.

    У «железнодорожников» было мало игроков в атаке. На острие был только один Шкулетич, надо было раньше выпускать Хенти. Возможно, стоило сыграть с двумя форвардами. Хенти способен добавить игре скорости», – отметил Пименов.

    Источник: Р-Спорт

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    01.05.2016 06:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 1 мая 2016, 11:10

      Руслан забил за карьеру чуть больше 20 голов, завершил карьеру в 29 лет, а теперь отъелся и выступает в качестве "эксперта" на тв. И ладно если бы делал это интересно, а то по степени занудства ему только с Орловым матчи комментировать. Извините, но его мнение не авторитетно вообще, даже если звучат правильные вещи.

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