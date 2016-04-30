Аленичев: «Выбор центральных защитников на следующий матч станет для меня головной болью»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил выступление защитников Александра Пуцко и Ильи Кутепова в матче 26-го тура РФПЛ против «Локомотива» (2:0).

«Сегодня они сыграли очень хорошо, даже великолепно. Это сыгранная пара, они долго играют в связке, пусть и на уровне первой лиги. Меня впечатлило, что ребята не испугались и выдержали натиск, особенно во втором тайме.

К следующей игре будет готовиться Сальваторе Боккетти, который пропускал игру из-за дисквалификации. Для меня выбор центральных защитников станет головной болью», – сказал Аленичев.