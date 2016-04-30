Кечинов: «Если «Спартак» сыграет против «Локомотива» на 200 процентов, то максимум будет ничья»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов накануне матча 26-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Локомотивом» сделал прогноз на данную встречу. По его мнению, команды сыграют вничью со счетом 1:1.

«В игре против «Локомотива» «Спартак» должен проявить характер. Сыграть через не могу, за себя и за болельщиков. После разговора с фанатами футболисты должны сыграть на 200 процентов. Но даже если «Спартак» выйдет на поле с сумасшедшим настроем, максимум будет ничья. Хотя игру «Спартака» всегда трудно предугадать. Но склоняюсь к ничейному результату со счетом 1:1», – сказал Кечинов.