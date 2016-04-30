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  • Гарай попал в расширенный список сборной Аргентины на Кубок Америки

Гарай попал в расширенный список сборной Аргентины на Кубок Америки

30 апреля 2016, 10:33
3

Главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино огласил расширенный список из 35 игроков, которые могут поехать на Кубок Америки-2016. Несмотря на малое количество игровой практики, в заявку попал и единственный представитель РФПЛ защитник «Зенита» Эсекьель Гарай.

Вратари: Серхио Ромеро, Науэль Гусман, Марьяно Андухар, Агустин Маркесин.

Защитники: Пабло Сабалета, Факундо Ронкалья, Габриэль Меркадо, Хонатан Майдана, Николас Отаменди, Эсекьель Гарай, Матео Мусаччио, Рамиро Фунес Мори, Маркос Рохо, Леонель Ваньони, Хавьер Пинола, Эмануэль Мас, Мартин Демикелис.

Полузащитники: Хавьер Маскерано, Матиас Краневиттер, Аугусто Фернандес, Энцо Перес, Лукас Биглия, Хавьер Пасторе, Эвер Банега, Николас Гайтан, Анхель ди Мария, Эрик Ламела.

Нападающие: Лионель Месси, Эсекьель Лавесси, Серхио Агуэро, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала, Анхель Корреа, Карлос Тевес, Лаутаро Акоста.

Источник: Goal.com
Кубок Америки Аргентина Зенит Гарай Эсекьель
Комментарии (3)
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Garrincha58
1462002776
ну и что
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BarcelonianDestroyer
1462003231
А могло быть иначе?
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ГераХэвиЛОКО
1462009106
Сильный состав во всех линиях
Ответить
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