Гарай попал в расширенный список сборной Аргентины на Кубок Америки

Главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино огласил расширенный список из 35 игроков, которые могут поехать на Кубок Америки-2016. Несмотря на малое количество игровой практики, в заявку попал и единственный представитель РФПЛ защитник «Зенита» Эсекьель Гарай.

Вратари: Серхио Ромеро, Науэль Гусман, Марьяно Андухар, Агустин Маркесин.

Защитники: Пабло Сабалета, Факундо Ронкалья, Габриэль Меркадо, Хонатан Майдана, Николас Отаменди, Эсекьель Гарай, Матео Мусаччио, Рамиро Фунес Мори, Маркос Рохо, Леонель Ваньони, Хавьер Пинола, Эмануэль Мас, Мартин Демикелис.

Полузащитники: Хавьер Маскерано, Матиас Краневиттер, Аугусто Фернандес, Энцо Перес, Лукас Биглия, Хавьер Пасторе, Эвер Банега, Николас Гайтан, Анхель ди Мария, Эрик Ламела.

Нападающие: Лионель Месси, Эсекьель Лавесси, Серхио Агуэро, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала, Анхель Корреа, Карлос Тевес, Лаутаро Акоста.