Кобелев: «Доволен тем, как сыграли ребята»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал игру своих подопечных в матче 26-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

«У нас опять была перекроена задняя линия, что очень тяжело для ребят. Но я доволен тем, как сыграли ребята. Конечно, в созидательном плане немного не получается. Два–три момента за игру – это мало. Если мы хотим выигрывать, надо больше создавать. Моменты есть, но не получается. Надо стараться создавать больше моментов. Тогда будем забивать. Что касается «Амкара», то это боеспособная, хорошая команда. Считаю, что закономерная ничья», – сказал Кобелев.

Также наставник динамовцев прокомментировал раннюю замену Павла Погребняка.

«Конечно, не ожидали, что Погребняка придется менять на пятой минуте. После праздников сделаем обследование и посмотрим, что случилось».