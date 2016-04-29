Габулов близок к уходу из «Динамо»

Голкипер «Динамо» Владимир Габулов сообщил, что руководство московского клуба не собирается продлевать с ним контракт, который истекает летом этого года.

«Мы переговорили с руководством. По ходу этих переговоров, видимо, у клуба какие-то обстоятельства поменялись. Поэтому отпала необходимость продления контракта. На сегодняшний день ситуация предельна прозрачна: соглашение действует до 30 июня. Дальше буду рассматривать предложения от других команд», – отметил 32-летний вратарь.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Габулов провел 20 матчей, в которых пропустил 29 мячей.