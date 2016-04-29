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    Ребко: «Спартак», к сожалению, становится крепким середняком»

    Полузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко, ранее выступавший за московский «Спартак», попробовал найти объяснение неудачам красно-белых в последние годы.

    – Ваши слова: «Кажется, играл за «Спартак» в другой жизни». Есть ощущение, что и «Спартак» стал совсем другим.

    – Возможно. В том «Спартаке» был Григорьевич (Владимир Федотов), который нас как дед опекал. В команду приходили Видич, Иранек, Моцарт. Был еще в составе Титов. Мастодонты! Сейчас я таких фигур в «Спартаке» не вижу. Но все равно у клуба самая большая армия болельщиков. А по результатам, по игре «Спартак», к сожалению, становится крепким середняком. Так работают люди в клубе. На примере «Краснодара», ЦСКА и «Зенита» видим, что их руководство знает чего хочет. И воплощает это в жизнь.

    – А в «Спартаке» не знают?

    – Я не понимаю, чего они хотят. То Якина берут и играют через длинные передачи, то берут своих титулованных футболистов и пытаются играть а-ля «Барселона», не имея при этом должных исполнителей. Нужно выбрать один путь на несколько лет и следовать ему. С другой стороны, уже дали одному человеку поработать пять лет. Тоже не получилось.

    Источник: «Советский спорт»

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    29.04.2016 01:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 29 апреля 2016, 11:17

      Алексей прав

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Karanit 29 апреля 2016, 09:32

      Все в точку

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      KELT88 29 апреля 2016, 06:30

      Уровень игрока Ребко - это ж вообще ФНЛ))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +210

      castromen 29 апреля 2016, 04:24

      Ребко,странно,но прав.

      3
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