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    Дюрица: «Лет семь-восемь назад «Спартак» был гораздо сильнее»

    Защитник московского «Локомотива» Ян Дюрица поделился своими мыслями о предстоящем матче со «Спартаком» в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги.

    – Что такое дерби со «Спартаком», ты узнал еще в Раменском.

    – В «Сатурне» не говорили «дерби». Потому что Раменское не Москва. Но это был особенный матч. Он чем-то отличался от всех остальных.

    – Например, мотивационной составляющей.

    – Было дело. Руководство клуба назначало двойные премиальные за победу над «Спартаком». Даже за ничью премировали. В Раменском, помню, был большой ажиотаж. Как же, бывшие чемпионы приезжают. С армией болельщиков, у которых много ожиданий.

    – Этих ожиданий с годами не стало меньше.

    – Но сегодня, если откровенно, я вижу другой «Спартак». Лет семь-восемь назад «Спартак» был гораздо сильнее. Я вспоминаю своих спартаковских товарищей, Ковача с Иранеком, от этих ребят исходила основательность, они шли как танки, никому не уступали. А, к примеру, бразильцы Алекс с Веллитоном – творцы, технари. В общем, тот «Спартак» был хорош, ему удавался атакующий футбол.
    Знаешь, как говорят: «Спартак» есть «Спартак». Игра, которая предстоит 30-го числа, не игра даже, а битва. Достаточно посмотреть в таблицу. Какая плотность в верхней части таблицы! У всех лидирующих команд есть шансы на что угодно. Нас журналисты все чаще спрашивают о Лиге чемпионов. Но рано о чем-то говорить. Просто в очередном матче надо все из себя выжать.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    29.04.2016 00:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 29 апреля 2016, 06:34

      Просто другие были гораздо слабее, чем сейчас

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