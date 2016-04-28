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    Слуцкий: «Игра ЦСКА предсказуема? Предсказуемость и слабость – разные вещи»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своими первыми впечатлениями от победы в матче 26-го тура российской Премьер-лиги против «Урала» (3:0).

    «Поле было тяжеловатым, что осложняло возможность вести конструктивную игру. У нас было много вариантов того, как нужно выступить. Например, игра через длинные передачи и последующий отбор в центре поля для быстрых атак. Что-то получалось, что-то нет. В целом, учитывая качество поля, провели хороший поединок. По существу, не дали создать моментов у наших ворот.

    Главный тренер «Урала» перед матчем назвал игру ЦСКА предсказуемой? Не считаю предсказуемость синонимом слова слабость. Это разные вещи. А слабости есть в игре каждой команды, в том числе у «Урала». Естественно, мы пытались их использовать.

    Оланаре? Это молодой игрок, который может выступать неровно. Это проявилось в матче с «Динамо». Но он прогрессирует и достаточно полезен уже сейчас, это однозначно», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    28.04.2016 19:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +459

      sour12 28 апреля 2016, 19:41

      самое главное Оланаре оказывает всегда давление и борется + сохраняет мяч и сам может решать и статистику не обманешь 10 км пробега за матч для мощного форварда это показатель, главное он играет в футбол и хочет играть, когда то так приехал Муса в ЦСКА.

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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > sour12 28 апреля 2016, 20:23

      полностью согласен. только успехов ему! впереди кубок!

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