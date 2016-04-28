Касорла может появиться на поле спустя пять месяцев

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подчеркнул, что полузащитник лондонцев Санти Касорла может принять участие в матче 36-го тура чемпионата Англии с «Норвичем». Напомним, что испанский хавбек пропустил пять месяцев из-за травмы колена.

«Пока не могу сказать точно, но Касорла должен появиться в составе. Окслэд-Чэмберлен только начал тренироваться, поэтому не уверен, что включу его в состав на матч.

Впервые в сезоне у «Арсенала» нет травмированных игроков», – подытожил Венгер.