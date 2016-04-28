«ПСЖ» предлагает 100 миллионов за Бускетса

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс заинтересовал «ПСЖ». Руководство французского клуба намерено воспользоваться тем, что 27-летний футболист не может договориться с каталонцами об условиях нового контракта.

Парижане уже предложили «Барселоне» 100 миллионов евро за трансфер игрока, а самому хавбеку сборной Испании пообещали зарплату в размере 16 миллионов в год.

Стоит отметить, что рыночная стоимость Бускетса составляет 55 миллионов. В нынешнем розыгрыше Примеры он провел 32 матча, в которых сделал четыре результативные передачи.