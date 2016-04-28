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«ПСЖ» предлагает 100 миллионов за Бускетса

28 апреля 2016, 14:32
13

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс заинтересовал «ПСЖ». Руководство французского клуба намерено воспользоваться тем, что 27-летний футболист не может договориться с каталонцами об условиях нового контракта.

Парижане уже предложили «Барселоне» 100 миллионов евро за трансфер игрока, а самому хавбеку сборной Испании пообещали зарплату в размере 16 миллионов в год.

Стоит отметить, что рыночная стоимость Бускетса составляет 55 миллионов. В нынешнем розыгрыше Примеры он провел 32 матча, в которых сделал четыре результативные передачи.

Источник: Marca
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Барселона Бускетс Серхио
Комментарии (13)
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Protosser
1461844750
Нет-нет-нет! Идите нахер.
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msbleff
1461844860
дичь
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Томь вперёд
1461847459
За 100 можно и подумать...
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Serjik78
1461851904
Летяяяяяяаааааа уткииииииии...
Ответить
Luis Figo
1461853582
забирайте!
Ответить
BarcelonianDestroyer
1461853675
Обмен бускетса на вератти,было бы прикольно)
Ответить
koli4ka
1461855595
люблю пургу в конце апреля...
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Flydis
1461856625
Источник: Marca - сразу глянул и дальше уже не читал.
Ответить
калач
1461856651
за 100 млн можно даже Бартрой и Сандрой сверху посыпать
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Luis Figo
1461877338
за 100 лям можно многих купить вместо него
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