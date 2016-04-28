Еременко: «Сейчас ЦСКА нельзя терять очки»

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко считает, что его команде нужно брать очки во встрече с «Уралом».

«Конечно, матч будет тяжелым и очень важным. Сейчас нам нельзя терять очки, надо играть только на победу. У «Урала» был хороший отрезок, когда они одержали много побед. В последнее время результаты не такие высокие, но это хорошая, сыгранная команда», – заявил Еременко.

Матч 26-го тура российской Премьер-лиги «Урал» – ЦСКА состоится в четверг, 28 апреля, в 17:00 по московскому времени.