«Барселона» отдаст Вермалена в аренду

Защитник «Барселоны» Томас Вермален ближайшим летом может сменить не только клуб, но и чемпионат. Одним из претендентов на 28-летнего бельгийца является турецкий «Бешикташ», сообщает Fanatik.

Стороны уже приступили к переговорам. Каталонцы готовы отдать защитника в аренду. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Челси».

В текущем чемпионате Испании Вермален провел на поле 10 матчей, в которых отметился одним забитым голом. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 4 миллиона евро.