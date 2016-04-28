Облак: «Уважаем «Баварию», но не боимся ее»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак после победы над «Баварией» отметил, что первый шаг к финалу Лиги чемпионов сделан, но не стоит недооценивать соперника.

«Мы стремились победить, забить и не пропустить. И мы смогли выполнить это, но понимаем, что предстоит сложный ответный поединок. Нужно быть к нему готовым на сто процентов.

«Бавария» является великолепной командой с отличными игроками, но мы показали, что можем ее остановить. Мы уважаем «Баварию», но не боимся ее», – заявил Облак.

Напомним, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Атлетико» на своем поле обыграл «Баварию» со счетом 1:0 за счет красивого сольного прохода Сауля.