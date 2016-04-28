Кобелев: «Верю в Погребняка. Убежден, что Пашу прорвет»

Ну так пивка ему налейте, только не после матча, а до матча, может хоть расслабится, а то наматывает по 12-км за матч, толку мало.
Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев уверен, что нападающий Павел Погребняк может повысить свою результативность.
«Убежден, что Пашу прорвет. Не мог же он разучиться забивать. Верю в него так же, как и в каждого, с кем работаю в команде», – сказал Кобелев.
Также наставник ответил на вопрос о том, не давит ли на него критика со стороны прессы и болельщиков.
«Нет, не давит. Сегодня я работаю и делаю свое дело, за которое отвечаю. Вот это для меня сейчас самое главное».