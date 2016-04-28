Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кобелев: «Верю в Погребняка. Убежден, что Пашу прорвет»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев уверен, что нападающий Павел Погребняк может повысить свою результативность.

    «Убежден, что Пашу прорвет. Не мог же он разучиться забивать. Верю в него так же, как и в каждого, с кем работаю в команде», – сказал Кобелев.

    Также наставник ответил на вопрос о том, не давит ли на него критика со стороны прессы и болельщиков.

    «Нет, не давит. Сегодня я работаю и делаю свое дело, за которое отвечаю. Вот это для меня сейчас самое главное».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.04.2016 01:55
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 28 апреля 2016, 15:35

      Ну так пивка ему налейте, только не после матча, а до матча, может хоть расслабится, а то наматывает по 12-км за матч, толку мало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 28 апреля 2016, 13:40

      В такое сложное положение,что сейчас в команде,во все времена в основу ставили ветеранов,чтобы они вели за собой молодых-это касается и Погребняка!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Omanid87 28 апреля 2016, 12:09

      Судя по последним играм-на лавке....обязательно прорвет. Быстрее верится,что Бечирай начнет головой забивать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      Dinamo4emp 28 апреля 2016, 10:41

      Главное чтоб не разорвало

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 28 апреля 2016, 10:03

      Паша своей зарплатой с Кобелевым делится, потому и вера в него есть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 28 апреля 2016, 08:25

      В смысле дно вышибет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 28 апреля 2016, 07:47

      Бревно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 28 апреля 2016, 07:26

      спартачам парочку положит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 28 апреля 2016, 05:46

      Прорвет! Но когда?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО > Serjoga 28 апреля 2016, 07:01

      После приема слабительного.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11