Врач ЦСКА: «Решили предоставить Головину отдых в матче с «Уралом»

Старший врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о состоянии травмированных игроков.
– Почему вместе с командой на игру с «Уралом» не полетел Александр Головин?
– В матче с «Динамо» он получил небольшое повреждение. Поэтому медицинским штабом было принято решение предоставить ему отдых. К предстоящим после «Урала» играм футболист должен быть готов.
– Когда ждать возвращения в строй Марио Фернандеса?
– Мы оцениваем состояние Марио каждый день, следим за развитием ситуации. Нельзя допустить, чтобы он возобновил тренировки и вновь почувствовал себя хуже.
– Каково состояние Георгия Щенникова?
– Он почти завершил процесс восстановления. Уже в ближайшие дни он сможет приступить к работе в общей группе.
– А какие есть новости относительно Александра Цауни?
– Он продолжает работать по индивидуальному графику, – сказал Керимов.