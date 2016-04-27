Врач ЦСКА: «Решили предоставить Головину отдых в матче с «Уралом»

Старший врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о состоянии травмированных игроков.

– Почему вместе с командой на игру с «Уралом» не полетел Александр Головин?

– В матче с «Динамо» он получил небольшое повреждение. Поэтому медицинским штабом было принято решение предоставить ему отдых. К предстоящим после «Урала» играм футболист должен быть готов.

– Когда ждать возвращения в строй Марио Фернандеса?

– Мы оцениваем состояние Марио каждый день, следим за развитием ситуации. Нельзя допустить, чтобы он возобновил тренировки и вновь почувствовал себя хуже.

– Каково состояние Георгия Щенникова?

– Он почти завершил процесс восстановления. Уже в ближайшие дни он сможет приступить к работе в общей группе.

– А какие есть новости относительно Александра Цауни?

– Он продолжает работать по индивидуальному графику, – сказал Керимов.