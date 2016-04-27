Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Врач ЦСКА: «Решили предоставить Головину отдых в матче с «Уралом»

    Старший врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о состоянии травмированных игроков.

    – Почему вместе с командой на игру с «Уралом» не полетел Александр Головин?

    – В матче с «Динамо» он получил небольшое повреждение. Поэтому медицинским штабом было принято решение предоставить ему отдых. К предстоящим после «Урала» играм футболист должен быть готов.

    – Когда ждать возвращения в строй Марио Фернандеса?

    – Мы оцениваем состояние Марио каждый день, следим за развитием ситуации. Нельзя допустить, чтобы он возобновил тренировки и вновь почувствовал себя хуже.

    – Каково состояние Георгия Щенникова?

    – Он почти завершил процесс восстановления. Уже в ближайшие дни он сможет приступить к работе в общей группе.

    – А какие есть новости относительно Александра Цауни?

    – Он продолжает работать по индивидуальному графику, – сказал Керимов.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.04.2016 21:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +151

      VITPO 28 апреля 2016, 05:55

      Всем здоровья!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11