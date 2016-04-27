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  • Мухаметшин: «Не стоит обижать фанатов. Уверен, что мы выйдем на матч с «Ростовом»

Мухаметшин: «Не стоит обижать фанатов. Уверен, что мы выйдем на матч с «Ростовом»

27 апреля 2016, 21:11
17

Нападающий «Мордовии» Руслан Мухаметшин прокомментировал слова своего одноклубника Далибора Стевановича. Напомним, Стеванович заявил, что игроки договорились не выходить на поле в матче 26-го тура РФПЛ против «Ростова».

«Была такая договоренность, но прежде всего мы люди и у нас есть болельщики. Уверен, что мы выйдем на матч с «Ростовом» и будем играть ради наших фанатов. Понятно, что у каждого футболиста свои взаимоотношения с руководством клуба, но болельщика обижать не стоит, мы играем ради них.

Сегодня была встреча с советником главы Республики Мордовия, обещали начать выплачивать задолженности. Но вряд ли эта встреча нас приободрила, каждый остался при своем мнении. На завтра запланирована тренировка. Будем ли полноценно тренироваться, если завтра начнется погашение задолженностей? Обсудим это коллективно», – сказал Мухаметшин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Мордовия Ростов Мухаметшин Руслан
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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kotmyshka
1461781998
Тренировка начнется с кросса в кассу.
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sargassov
1461782025
Было бы лучше, если бы бой был честным. 3-0 как техничку не хочу, но это мое мнение
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ljrljr0505
1461786447
если некоторые игроки решили выходить на поле так не приплетайте болельщиков. Может кому-то уже и погасили задолженности. Раньше таких людей называли Штрейкбрехерами
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19Beast86
1461790374
В наше время всё уперается в бабки! И очень печально слышать от игрока который выступает в высшей лиге что он не выйдет на матч т.к. ему не платят! Да ты выйди и докажи что ты мужик а не тряпка, выирай ну или проиграй но достойно. Глядишь и подпишешь контракт с более успешным клубом и не будешь голодать в Мордовии, Самаре, или где нибудь ещё! Складывается впечатление будто им платят по 20 тысяч рублей и футболистам нечем кормить свою семь! Цирк а не футбол!
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sprint5
1461813891
одолжение делают жене
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шеффилд таун
1461814522
Лучше не выходите , нам ( Ростову) будет +3 очка
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Serjoga
1461820853
Все это "утка"! Не будет такого, чтобы команда не вышла на поле. В крайнем случае выйдет дубль, или команду снимут с чемпионата! Просто эти сказки для усыпления Ростова! Они его боятся, вот и отговорки!
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bolela_16
1461820994
Просто цирк какой то
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андрей андреев
1461829083
Пусть возьмут меня,я и за 30 штук деревянных буду играть,всё равно вылетать))) Вот только курить брошу. Моё предложение в силе до 18.00,потом иду пиво пить
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Black Giz
1461829918
Пусть выходят и играют. Не зависимо от результата, чтобы потом не говорили Ростов-купил, Ростову фартануло т.д. и т.п.
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