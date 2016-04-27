Мухаметшин: «Не стоит обижать фанатов. Уверен, что мы выйдем на матч с «Ростовом»

Нападающий «Мордовии» Руслан Мухаметшин прокомментировал слова своего одноклубника Далибора Стевановича. Напомним, Стеванович заявил, что игроки договорились не выходить на поле в матче 26-го тура РФПЛ против «Ростова».

«Была такая договоренность, но прежде всего мы люди и у нас есть болельщики. Уверен, что мы выйдем на матч с «Ростовом» и будем играть ради наших фанатов. Понятно, что у каждого футболиста свои взаимоотношения с руководством клуба, но болельщика обижать не стоит, мы играем ради них.

Сегодня была встреча с советником главы Республики Мордовия, обещали начать выплачивать задолженности. Но вряд ли эта встреча нас приободрила, каждый остался при своем мнении. На завтра запланирована тренировка. Будем ли полноценно тренироваться, если завтра начнется погашение задолженностей? Обсудим это коллективно», – сказал Мухаметшин.