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Игроки «Мордовии» готовятся к матчу с «Ростовом» индивидуально

27 апреля 2016, 12:52
3

Исполняющий обязанности главного тренера «Мордовии» Марат Мустафин сообщил об отмене общей тренировки саранской команды в преддверии матча 26-го тура чемпионата России с «Ростовом».

«Подвижек с выплатами никаких нет. Сегодня общей тренировки на стадионе у нас не будет. Игроки готовятся к матчу с «Ростовом» индивидуально, – сказал Мустафин.

Напомним, что «Мордовия» испытывает финансовые проблемы, а футболисты команды пообещали начать забастовку. В нынешнем розыгрыше РФПЛ саранский клуб располагается на последней строчке в турнирной таблице.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Мордовия Ростов Мустафин Марат
Комментарии (3)
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андрей андреев
1461758252
Индивидуально? По домам бухают что ли? Да в Ростове по 5 месяцев не платили, и даже в этом сезоне ... И играли,ещё как
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El_Chori
1461760446
Комментарий удален.
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Serjoga
1461765062
Ну сказали "А", говорите и "Б"! Бастовать, так бастовать, а тренироваться, значит нормально тренироваться, а не ногами воздух пинать по индивидуальной программе! За что платить? За какую игру? С Павлюченко пример берете?
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