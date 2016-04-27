Игроки «Мордовии» готовятся к матчу с «Ростовом» индивидуально

Исполняющий обязанности главного тренера «Мордовии» Марат Мустафин сообщил об отмене общей тренировки саранской команды в преддверии матча 26-го тура чемпионата России с «Ростовом».

«Подвижек с выплатами никаких нет. Сегодня общей тренировки на стадионе у нас не будет. Игроки готовятся к матчу с «Ростовом» индивидуально, – сказал Мустафин.

Напомним, что «Мордовия» испытывает финансовые проблемы, а футболисты команды пообещали начать забастовку. В нынешнем розыгрыше РФПЛ саранский клуб располагается на последней строчке в турнирной таблице.