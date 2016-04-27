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  • Фабрегас: «Почти ничего не знал о Де Брюйне до этого сезона»

Фабрегас: «Почти ничего не знал о Де Брюйне до этого сезона»

27 апреля 2016, 06:48
3

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас расхвалил игру полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне. По словам испанца, он мало чего знал о бельгийце до этого сезона.

«Впечатлен ли я игрой этого футболиста? Да, особенно потому что едва ли знал о нем перед этим сезоном. Я не особо следил за чемпионатом Германии, где он играл последние несколько лет, поэтому он впечатлил меня – я не знал, что это футболист такого высокого уровня», – сказал испанец.

Напомним, что Де Брюйне перешел в «Манчестер Сити» из «Вольфсбурга» прошлым летом.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Челси Манчестер Сити Фабрегас Сеск Де Брюйне Кевин
Комментарии (3)
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kolbaser105
1461730689
"дор этого сезона"...
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meiram
1461731210
Правописание журналистов оставляет желать лучшего,если вы пишете,то перед изданием проверяйте себя! Великий русский язык искажают сами же русские-это несерьезно,нужно применить адмштрафы!
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