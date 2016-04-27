Фабрегас: «Почти ничего не знал о Де Брюйне до этого сезона»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас расхвалил игру полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне. По словам испанца, он мало чего знал о бельгийце до этого сезона.

«Впечатлен ли я игрой этого футболиста? Да, особенно потому что едва ли знал о нем перед этим сезоном. Я не особо следил за чемпионатом Германии, где он играл последние несколько лет, поэтому он впечатлил меня – я не знал, что это футболист такого высокого уровня», – сказал испанец.

Напомним, что Де Брюйне перешел в «Манчестер Сити» из «Вольфсбурга» прошлым летом.