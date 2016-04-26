Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Куратор «Кубани» подтвердил, что Гончаренко остается в сфере интересов клуба

    «Кубань» заинтересована в услугах старшего тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, который курирует клуб.

    Ранее сообщалось, что именно Гончаренко может возглавить краснодарцев после ухода Сергея Ташуева.

    «Пока это слухи и не более того. При Гончаренко команда играла и достигала хороших результатов, поэтому он рассматривался. Здесь объективно: я просматривал всех тренеров, которые достигали результата с «Кубанью» и не более того.

    Остается ли Гончаренко в списке интересов клуба? Да, остается», – сказал Коробка.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.04.2016 21:23
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +134

      Заря 27 апреля 2016, 07:52

      Если Виктор нормальный мужик, то такие предложения нужно вертеть на эбонитовой палочке

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 27 апреля 2016, 07:15

      А потом опять вышвырнут? Витя, гони их на!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      Kuban23 > VIPded 27 апреля 2016, 14:23

      а с Уралом че там случилосЬ? Вышвырнули Витю? Витя сам хорош, его убрали, когда он по дружески слил Слуцкому 0-6.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      VITPO 27 апреля 2016, 02:47

      Не пойдет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11