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    Гончаренко претендует на пост главного тренера «Кубани»

    Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, являющийся ассистентом Леонида Слуцкого, может получить назначение на пост наставника «Кубани». Как сообщает источник, краснодарский клуб проявляет к 38-летнему белорусскому специалисту предметный интерес. Желто-зеленые намерены предложить Гончаренко контракт, по которому он сможет приступить к работе ближайшим летом и провести полноценную подготовку команды к чемпионату следующего сезона.

    38-летний специалист уже возглавлял «Кубань» ранее. В 2013-2014 годах при нем краснодарцы провели 31 матч и одержали 13 побед.

    Напомним, что ранее появилась информация о том, что Сергей Ташуев ушел в отставку с поста главного тренера краснодарского клуба по собственному желанию.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.04.2016 18:18
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +657

      RUSARM 27 апреля 2016, 14:11

      Возвращаться туда,откуда выперли-смешно!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 26 апреля 2016, 21:00

      Не забывайте скоро выборы и Кубань некоторым не простят если утопят. А Гончаренко профессионал сам разберется где правда. Рады будем видеть Виктор Михайлович.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 апреля 2016, 20:20

      это просто вброс дезы а вы тут распинаетесь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 26 апреля 2016, 19:56

      Гончаренко будет дурак.если согласится возглавлять клуб

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 26 апреля 2016, 19:36

      до ближайшего лета или падишах или ишак, но ктой- то сдохнет...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +402

      Tri 26 апреля 2016, 19:17

      В одну реку дважды...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 26 апреля 2016, 19:10

      Надеюсь Гончаренко пошлёт кубань в даль дальнюю,особенно после того,как с ним обошлись...

      4
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      Рейтинг: +6613

      maior-60 26 апреля 2016, 19:10

      В "Кубани" правят мафиозные недоумки. Они уже один раз выкинули Гончаренко, (помню как хорошо шла тогда команда), заменив его на сговорчивого и беспринципного каучука, которого тренером назвать язык не поворачивается. И у этих оп. ёздылов еще хватает совести звать его обратно. Угробили сильную команду, а теперь Спасителя ждут.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6613

      maior-60 > vladik12 28 апреля 2016, 15:30

      Вот именно, не стал. Помню, когда он подсидел Виктора Гончаренко, "Кубань" шла в лидирующей группе с одним поражений. Пришел Каучук - игра полностью пропала.

      0
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      Рейтинг: +78

      msbleff 26 апреля 2016, 19:07

      утка дичайшая. Гончаренко в ЦСКА на замену Лене взят,а себя топить в кубань он по пойдет,там команду фнл ждет.

      3
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      Рейтинг: +78

      msbleff > msbleff 26 апреля 2016, 19:08

      сука,опечатался. не пойдет*

      -1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 26 апреля 2016, 19:02

      это только если он садо-мазо увлекается)))

      3
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