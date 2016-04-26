Бобер: «Выплаты в «Мордовии» не начались, но пока что бойкот только на словах»

Полузащитник «Мордовии» Антон Бобер сообщил, что, несмотря на обещания руководства клуба, долги перед футболистами по-прежнему не погашены.

«На данный момент новостей нет. Обещанные выплаты не начались, на мой счет не поступило ни копейки. Вечером у нас тренировка, на ней, может быть, что– нибудь скажут. Но пока что бойкот только на словах, еще ничего не решено», – заявил Бобер.

Напомним, что ранее в СМИ было сообщение об обещании клуба погасить все долги перед футболистами до 25 апреля.