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    Пеев: «В раздевалке Гаджиев перед всеми объявил: «Тихо! Я сейчас что-то скажу!». И начал с матом в мой адрес»

    Экс-полузащитник «Амкара» Георги Пеев рассказал о деталях своего конфликта с главным тренером пермяков Гаджи Гаджиевым, после которого он покинул клуб.

    «Все началось после сборов. В первой игре с «Динамо» я ушел с поля и подал ему руку, а потом сел на скамейку, чтобы досмотреть матч. А когда уходил в тоннель, дал ему руку во второй раз. Может быть, я не смотрел ему в лицо, но тем не менее. Не знаю даже, почему он разозлился – пришел в раздевалку и позвал к себе в комнату. «Ты что так руку даешь? Я тебе нищий, что ли?» – так все и началось. Но даже когда он отправил меня на три буквы, я промолчал. Улыбнулся и ушел. Никто не верил, что я мог так отреагировать.

    С тех пор у нас все общение свелось к «здравствуйте» и «до свидания». Никаких разговоров не было, и меня это полностью устраивало. Но после игры с «Зенитом»… Когда я рассказал, как все было, многие не поняли, почему я обиделся. Дело ведь не в том, что мне не дали подать угловой. Я же отдаю штрафные, если думаю, что человек исполнит их лучше. Но угловые – это уже девять лет моя работа. Только с Дринчичем их делили.

    И вот в конце матча я подбегаю к угловому флагу, но за 5 метров до него мне говорят: «Пусть Джикия подает». Это тонкая психологическая вещь. Когда ты чувствуешь, что тренер не уверен в твоих возможностях, это обижает. Тем более за минуту до серии пенальти. Да, я сам не реализовал свою попытку, но я тогда не чувствовал поддержки. И когда прошел мимо Гаджиева, то не хотел подавать руку. А что ее подавать, если я считаю, что человек тоже виноват в моем неуспехе?

    В раздевалке тренер перед всеми объявил: «Тихо! Я сейчас что-то скажу!». И начал с матом: «Ты когда научишься руку подавать?». Потом опять мат. И вот при втором мате я уже встал и ответил ему тем же: «Ты сам виноват!». А дальше был один мат. Я уже не молчал. Он, может быть, и главный, но я что, робот? Хороший тренер знал бы, как себя вести. До того момента я во время пенальти никогда не чувствовал давления – даже посерединке мяч подсекал. Но когда чувствуешь, что свои не доверяют, мозги это учитывают», – поделился Пеев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    26.04.2016 13:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 26 апреля 2016, 19:44

      Главный тренер-это прежде всего должен быть профессионалом своего дела и воспитатель одновременно! Ну а какое может быть воспитание,если в раздевалке начинается с того,что игрока прилюдно материт! Если уж действительно был виноват,так конкретно укажи ему на его ошибки или оштрафуй,если игрок того заслуживает!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 апреля 2016, 15:52

      детсад какой то и это наш футбол кто вообще придумал руки подавать ведь в этот момент игрок бывает на взводе или наоборот тренер и че на все это обижаться я считаю Гаджиев не прав ведь он и старше и мудрей должен быть

      8
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 26 апреля 2016, 15:27

      Мы разучились жать руку при встрече. Постоянно какие-то ласки пидорасов.

      6
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > СЛАВА 81 26 апреля 2016, 19:37

      Ты прав, черт побери, на все 100%.

      2
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      Рейтинг: +217

      Salamоn 26 апреля 2016, 15:15

      Все в прессу сливают

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 26 апреля 2016, 14:42

      Было бы забавнее, если бы он сказал: Тихо, я сейчас что-то скажу...........и пукнул

      -1
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      ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > diadushka 26 апреля 2016, 15:33

      ...... сорви чеку ))))))

      1
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer > LokoGoGo 26 апреля 2016, 17:51

      :D

      -2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 26 апреля 2016, 14:20

      А это тоже хуже бабы, зачем вот эти "обосранные" труселя на всю Россию показывать?
      Могли бы как два мужика один на один, что то для себя и решить.

      -2
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