Байдачный: «Никто не думал, что «Ростов» так легко обыграет «Зенит»

Бывший главный тренер «Ростова» Анатолий Байдачный рассказал о своих впечатлениях от победы желто-синих над «Зенитом» (3:0) в матче 25-го тура чемпионата России.

«Никто не думал, что «Ростов» обыграет «Зенит», причем так легко. Эта игра мне чем-то напомнила матч «Барселоны» и «Рубина». Бердыев очень грамотно выстроил игру в обороне и ждал любого момента в контратаке, и он быстро его дождался. А «Зенит» не был функционально хорошо готов, они не отошли после своего матча на кубок. В этом году команда выглядит не очень хорошо после зимнего перерыва. Они столкнулись с очень мощной обороной, потратили силы, в результате их еще несколько раз поймали и довели счет до неуважительного.

Дальше и «Зенит» будет пытаться бороться за чемпионство, но в душе я хочу, чтобы чемпионат выиграл «Ростов». Не потому что я симпатизирую тренеру команду или самому клубу, а просто хочется показать, что такое в нашем футболе соотношение цены и качества. «Ростов» соответствует цене и качеству, в отличие от остальных клубов, которые борются за золотые медали. «Ростов» находится на первом месте, у них есть хорошая поставленная игра, поэтому все реально, если не вмешаются потусторонние силы.

Курбан Бердыев показывает – он лучший тренер в России», – заявил Байдачный.