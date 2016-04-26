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    Мустафин: «Мордовия» способна отбирать очки у топ-клубов»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Мордовии» Марат Мустафин сообщил, что финансовые проблемы клуба в ближайшее время будут решены.

    «Я уверен, что с зарплатой все будет нормально. Глава республики Владимир Волков в курсе проблемы и решит финансовые вопросы. Он никогда нас не подводил.

    Есть ли шанс остаться в РФПЛ? Будем биться, очень хотим зацепиться за стыковые матчи. И нет большой разницы, с кем встречаться. Мы не делим противников на лидеров и аутсайдеров. У топ-клубов тоже можно брать очки. Мы же не проиграли «Спартаку» в Москве. А в первом круге не уступили в гостях «Зениту», «Краснодару» и «Динамо». В оставшихся встречах мы будем ложиться костьми. С ребятами это уже обсудили», – приводит слова Мустафина «Столица-С».

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.04.2016 12:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 апреля 2016, 16:49

      У Ростова вы ничего не отберете, не надо мечтать

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      Рейтинг: +300

      Zeff > vgarakh 26 апреля 2016, 18:06

      Если их правильно мотивировать, то всё может быть.

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