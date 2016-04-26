В «Барселоне» рассматривают Бертрана как усиление защиты

Защитник «Вильярреала» Эрик Бертран может перебраться ближайшим летом в «Барселону». В текущем сезоне он твердо завоевал место в основе в роли центрального защитника своей команды. Спортивный директор «Барсы» Роберто Фернандес несколько раз бывал на играх «Вильярреала», где отслеживал действия футболиста.

В «Барселоне» Бертран может стать альтернативой Маркиньосу («ПСЖ»), Лапорту («Атлетик») и Хименесу («Атлетико»), которые также являются кандидатами на усиление обороны.

В «Вильярреале» 22-летний футболист оказался в январе 2015 года, куда перешел из «Эспаньола» за 5,7 миллионов евро. Сумма трансфера оценивается в 20-25 миллионов евро. По данным Тransfermarkt, стоимость трансфера футболиста оценивается в 8 миллионов евро.