Гамейро: «Барселона»? Посмотрим…»

Нападающий «Севильи» Кевин Гамейро признался, что ему комфортно играть в этой команде, даже учитывая интерес со стороны «Барселоны».

«Интерес со стороны «Барселоны»? Сейчас у меня есть еще два года контракта с «Севильей». Я спокоен и счастлив здесь. Меня любят болельщики, я хочу больше сделать для команды. Клуб придал мне уверенности в своих силах и сейчас я думаю только о том, чтобы принести пользу «Севилье». А что будет дальше – увидим», – приводит слова Гамейро радио RTL.

В текущем сезоне Гамейро сыграл в 31 матче в чемпионате Испании, в которых забил 16 голов.