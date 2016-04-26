Варди пропустит матч с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди пропустит матч 36-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

Напомним, футболист был удален с поля в игре с «Вест Хэмом» и после второй желтой карточки вел себя агрессивно по отношению к арбитру. Футбольная ассоциация Англии предъявила Варди обвинения в некорректном поведении, которые игрок оспаривать не стал.

Теперь ФА приняла решение наказать Варди за этот инцидент дисквалификцией на один матч. Таким образом, футболист не примет участия в игре с «Манчестер Юнайтед», которая может стать для «Лестера» чемпионской.