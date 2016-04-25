Зимой «Спартак» отказался платить за Газинского восемь миллионов

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский мог перейти в «Спартак» во время зимнего трансферного окна.

Сообщается, что клубы вели переговоры по трансферу Газинского, в ходе которых краснодарцы запросили за футболиста восемь миллионов евро. «Спартак» отказался платить такую сумму, и переход не состоялся.

В нынешнем сезоне Газинский сыграл за «Краснодар» 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в четыре миллиона евро.