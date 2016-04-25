Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Полиция задержала фанатов, избивших судью в Турции

    Полиция задержала двух болельщиков «Трабзонспора», избивших судью матча 30-го тура чемпионата Турции с «Фенербахче» (0:4), информирует AP. Оба задержанных являются несовершеннолетними. Позже они будут допрошены.

    Напомним, в концовке поединка между «Транбзонспором» и «Фенербахче» на поле выбежали болельщики хозяев и устроили беспорядки. Один из фанатов подбежал к помощнику главного судьи, после чего начал избивать его до тех пор, пока к злоумышленнику не подбежали стюарды, которые оттащили его от арбитра.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.04.2016 15:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11