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    Фанат избил помощника судьи во время матча чемпионата Турции

    Во время поединка 30-го тура чемпионата Турции между «Транбзонспором» и «Фенербахче» произошел неприятный инцидент. В концовке встречи на поле выбежали болельщики хозяев и устроили беспорядки.

    Один из фанатов подбежал к помощнику главного судьи, после чего начал избивать его до тех пор, пока к злоумышленнику не подбежали стюарды, которые оттащили его от арбитра.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.04.2016 00:30
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +66

      Barmaleus 25 апреля 2016, 15:35

      животные

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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 25 апреля 2016, 10:17

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      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 25 апреля 2016, 08:46

      Иногда надо!)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Flydis 25 апреля 2016, 08:27

      А стьюарды че е*ловали-то ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +128

      shmag 25 апреля 2016, 08:13

      дикари какие-то.их бы на поводок и все будет норм

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -22

      Cobold 25 апреля 2016, 07:14

      Зверьё чурбаноидное!

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 25 апреля 2016, 01:56

      Как обычно, турка вылезла из клетки и начала беспорядки производить. Ничего нового.

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      Рейтинг: 0

      ИС 25 апреля 2016, 01:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      красавчик фанат!

      -10
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      Рейтинг: -22

      Cobold > ИС 25 апреля 2016, 07:15

      Дурачок ты.

      2
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      Рейтинг: +36

      ArMBoY_FunBarca 25 апреля 2016, 01:36

      Всем кто написал коменты ниже - низкий поклон.

      0
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 25 апреля 2016, 01:33

      что тут можно сказать, дикарье турецкое...

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