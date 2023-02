Фанат избил помощника судьи во время матча чемпионата Турции

Во время поединка 30-го тура чемпионата Турции между «Транбзонспором» и «Фенербахче» произошел неприятный инцидент. В концовке встречи на поле выбежали болельщики хозяев и устроили беспорядки.

Один из фанатов подбежал к помощнику главного судьи, после чего начал избивать его до тех пор, пока к злоумышленнику не подбежали стюарды, которые оттащили его от арбитра.

Unbelievable! Box referee assaulted by hooligan at last minute of Trabzonspor-Fenerbahçe! https://t.co/XCFFZ2OAO0